Житель Вологодского района перевёл мошеннику 7000 рублей за несуществующую запчасть для машины

Суд огласил приговор жителю Архангельска, признанному виновным в мошенничестве в отношении жителя посёлка Дорожный Вологодского района.

По материалам дела, потерпевший хотел купить электроусилитель руля для Lada Priora и опубликовал на своей странице в социальной сети соответствующее объявление. Откликнувшись на пост, обвинеямый написал, что готов продать ему запчасть и сам руль за 7000 рублей.

«Не подозревая об обмане, желая приобрести запчасти, 13.03.2020 г. потерпевший перевел указанную сумму на банковскую карту подсудимого. Взятые на себя обязательства подсудимый не исполнил, деньгами распорядился по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. С него также взыскали 7000 рублей в пользу потерпевшего. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.