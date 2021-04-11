Важный гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля: три знака окажутся в гуще событий и будут неотразимы

11.04.2021 [Общество]
Важный гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля: три знака окажутся в гуще событий и будут неотразимы

ОВЕН (21.03-20.04)

Вы можете быть захвачены неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Всю неделю вы будете стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажетесь в центре внимания. Главная тема, которая вас сейчас заботит – богатство и успех. Не исключено покровительство важного человека.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

В целом энергетика этой недели благоприятна практически для любых дел и начинаний. Главное – не обращать внимания на мелочи, иначе вы рискуете упустить многочисленные возможности, которые щедро предоставляет этот период, разменяв всю свою энергию на пустяки.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Если не хотите прослыть занудой и придирой, поменьше внимания обращайте на негатив и недостатки окружающих. Тем более для позитивных Близнецов это совсем не характерно. Зато сейчас чудесно будут получаться любые дела, требующие дотошности и въедливости. Вот на них и надо потратить свои силы и время.

РАК (22.06-22.07)

Сейчас вы рискуете неожиданно для себя увлечься какой-нибудь малозначимой ерундой, причем вам это будет казаться очень важным. Поэтому строить сейчас серьезные бизнес-планы не стоит. Лучше посвятите время творчеству или любви.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Самое время заняться накопившимися делами: ваши работоспособность и активность будут на высоте! Мысли сейчас будут работать быстрее и лучше обычного, вдобавок вы почувствуете повышенную способность к концентрации внимания. В таком состоянии вы способны решить многие задачи.

ДЕВА (24.08-22.09)

Ваш творческий потенциал достигнет максимума! На этой неделе вам окажутся по плечу не только многие сложные дела и вопросы, но главное, будет настроение ими заниматься. Есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

В вашу жизнь ворвется свежая струя. Возможно, это будет некое новое, непривычное чувство. Или, быть может, случайный взгляд на знакомые вещи заставит вас увидеть в них неожиданный смысл. Последствия этих увлечений еще долго могут расходиться по вашей судьбе, словно круги по воде.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Судьба готова предоставить вам едва ли не все возможные шансы для того, чтобы хотя бы на ступеньку подняться в общественной иерархии. Нет, наверное, ситуации, которую вы не сумели бы сейчас изящно разрулить, извлекая из этого максимальную выгоду для себя.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Вас может неудержимо потянуть в большие, шумные компании, чтобы хоть на мгновение оказаться в центре внимания. Вы сейчас практически неотразимы, поэтому используйте это время с пользой, чтобы привлечь в свои ряды новых сторонников и поклонников.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

На удивление спокойная неделя, когда многие дела будут получаться как будто сами собой. Но на самом деле – это результат усилий, которые вы приложили раньше. Заслуженный успех круче случайной удачи, поэтому наслаждайтесь лаврами победителя.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Легче обычного будут даваться дела, требующие кропотливого внимания и терпения. Все, что касается учебы, составления отчетов, планов, графиков обещает радовать вас своими результатами. Также успех ждет вас в сфере личной жизни.

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