В Дубае группу россиянок задержали за съемку в обнаженном виде на балконе небоскреба

В Дубае полиция задержала 40 человек за участие и организацию съемок в обнаженном виде на балконе одного из небоскребов. Среди задержанных восемь гражданок России, сообщили Regnum 5 апреля в генконсульстве России в ОАЭ.

Видеоролик, в котором фотограф снимает голых девушке на балконе здания, появился в соцсетях.

В генконсульстве уже пояснили, что россиянки обратились к ним за помощью, однако «сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьёзная — за участие в развратных действиях».

Моделей могут наказать шестью месяцами тюрьмы, организатора съёмок — полутора годами заключения. Также девушкам грозит штраф до 5 тыс. дирхам (более 100 тыс. рублей), а организатору — до 50 тыс. дирхам (более 1 млн рублей).