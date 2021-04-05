В поселке Непотягово под Вологдой построили модульную амбулаторию за 10 млн рублей

Модульную врачебную амбулаторию открыли 5 апреля в поселке Непотягово Вологодского района.

— Раньше амбулатория располагалась на втором этаже Дома культуры. Заведующая Любовь Дедуренко вспоминает: в старой амбулатории были случаи, когда приходилось оказывать помощь на улице, пациент в возрасте или с ОВЗ не мог подняться в кабинет врача, — пишет на своей странице в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По словам губернатора, новая амбулатория — это модульное здание со светлыми кабинетами, удобными коридорами, современным оборудованием, пандусом. Штат врачей полностью укомплектован, в распоряжении высокопроходимый санитарный автомобиль.

Судя по данным сайта госзакупок, контракт на поставку модульной конструкции осенью прошлого года власти подписали с ООО «ТД «Диаком». За свою работу фирма взяла 10 252 480 рублей. В документах закупки указано, что общая площадь амбулатории должна составлять не менее 180 квадратных метров.