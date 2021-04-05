В Вологодской области ищут сбежавшего из центра для детей-сирот в Тотьме подростка

В Вологодской области идут поиски 17-летнего Вадима Сидорова. 28 марта подросток ушел из "Тотемского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей", с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Вадиму на вид 15-17 лет, рост - 164-165 сантиметров, телосложение худощавое. Было одет в матерчатую куртку защитного цвета с капюшоном, черные джинсы, белые кроссовки. Особые приметы - татуировки на правой и левой кисти в виде букв.

Может находиться в Вологде, Вологодском районе, поселке Дорожный, в Череповце.