В Вологде фотографам расскажут, как дорого продавать свои услуги и снимать в жанре ню

Фотофорум «Пряники» пройдёт в Вологде с 7 по 15 апреля. На этот раз все все встречи будут проводиться очно, однако в программе есть и онлайн-трансляции.

– Форум проходил в нескольких городах: Вологда, Череповец, Котлас. Это уже шестнадцатый по счету. По сути, «Пряники» – это отчётное мероприятие, на котором фотографы делятся открытиями, достижениями, навыками и хитростями профессии. Уже воспиталось поколение, которое вдохновилось фотографией именно на «Пряниках», – говорит один из организаторов форума Михаил Трапезников.

На встречах вологодские фотографы расскажут школьникам, студентам и всем, кто планирует изучать искусство фотографии, о тонкостях профессии, авторских находках, и о различных возможностях для фотографов.

В программе форума:

7 апреля в 19:00 (среда) - Роман Богатин «Как в Вологде продавать свои услуги дорого?!» Встреча по адресу: Вологде, Ленинградская, 71, БЦ «Парус», вход с Ленинградской, 2 этаж, офис 3.

8 апреля в 12:00 (четверг) - Дмитрий Кудряшов «Портрет - с естественным светом!»

9 апреля в 12:00 (пятница) - Таня Фокина «Автопортрет: сам себе режиссер».

9 апреля в 19,00 (пятница) - Сергей Мишуа и Павел Лепихин расскажут и покажут съемки в жанре ню «Мужское и женское» (18+). Встреча пройдёт в студии «Фотоцех» в здании «Северного коммунара»: Вологда, ул. Машиностроительная, 19, 3 этаж, налево, домофон 02.

13 апреля в 12,00 (вторник) - Максим Казаков «Пресс-центр и как его создать». Встреча пройдёт в Молодежном центре ГОРКОМ35: Вологда, Козленская, 2.

14 апреля в 19,00 (среда) - Михаил Трапезников «Мужской портрет».

15 апреля в 19,00 (четверг) - Вадим Шекун «Какой он - идеальный фотопроект?» Встреча пройдёт по адресу: Вологда, ул. Чехова, 15, JOKER STUDIO. Вход со двора, отдельное крыльцо.

Прямые эфиры вы сможете посмотреть по двум аккаунтам в социальных сетях: ВКонтакте и Инстаграм.

Организаторы планируют сделать записи эфиров и в дальнейшем выложить их в открытый доступ.

Вход свободный.

