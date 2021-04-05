В Белозерске воры на санках вывезли из сарая 45 метров медного провода и полтонны металлических изделий

В Белозерске полицейские раскрыли кражу из хозпостройки местного жителя. 26-летний потерпевший рассказал, что из сарая рядом с его домом на Советском проспекте пропали четыре упаковки керамической плитки, газовая плита, 45 метров медного провода и около полутонны металлических изделий. Ущерб он оценил в 16 тысяч рублей.

Подозреваемыми в краже оказались 43-летний и 39-летний местные жители. Мужчин задержали.

«В беседе с оперативниками задержанные признались в содеянном, пояснив, что похищенное имущество сдали в металлолом», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В пресс-службе также уточнили, что украденное они вывезли на санках. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.