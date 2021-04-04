Директора ООО «Паритет Вятка» из Вологодского района будут судить за сокрытие средств организации от налоговой

04.04.2021 [Общество]

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Паритет Вятка» из Вологодского района, обвиняемого в сокрытии средств организации от налоговой.

«По версии следствия, в период с января по август 2018 года обвиняемая, достоверно зная о наличии задолженности по исполнению налоговых обязательств, произвела ряд финансовых операций с кредиторами, с помощью которых на счета последних поступили денежные средства в размере более 118 млн рублей, которые в случае поступления на расчетные счета ООО «Паритет Вятка» подлежали бесспорному списанию в счет погашения образовавшейся у Общества недоимки по налогам, сборам и страховым взносам», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области

Ранее newsVO сообщал, что в 2016–2018 годах «Паритет-Вятка» на основании договора хранения использовало производственные мощности ОАО «Птицефабрика "Шекснинская"». За это время у птицефабрики образовалась задолженность по зарплате работникам, а также возник долг за потреблённые топливно-энергетические ресурсы, ветеринарные препараты и другое.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

В совершении аналогичного преступления также подозревают директора АО «Пищевой комбинат "Вологодский"» из Сокольского района.

«По версии следствия, 20.12.2019 подозреваемый, находясь по месту работы в г. Кадникове, будучи осведомленным о наличии недоимки по налогам и имеющихся на расчетных счетах АО «ПК «Вологодский» инкассовых поручениях, подписал письмо в адрес покупателя общества о перечислении дебетовой задолженности в адрес кредиторов общества», — сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ

Выполнив указание, партнёр перечислил 6,5 млн. рублей. Следователям предстоит установить все обстоятельства инцидента. Расследование продолжается.

Тэги: налоговая, налоговые преступления, уголовные дела

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