В Череповецком районе подставного директора ООО «МИРОЛ» подозревают в незаконном обороте средств платежей

04.04.2021 [Происшествия]

В Череповецком районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте средств платежей, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, в июле 2017 года мужчина, являясь подставным директором ООО «МИРОЛ» передал неустановленному лицу, по просьбе которого и занял указанную должность, ключи электронной подписи, логины и пароли для распоряжения деньгами, находившимся на счету фирмы, и корпоративные платёжные карты.

Подозреваемый уже был осуждён за предоставление своих документов для образование ООО «МИРОЛ». В качестве наказания он получил 180 часов обязательных работ.

За незаконный оборот средств платежей ему грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф. Расследование продолжается.

Тэги: директор, банковская карта, уголовное дело, расследование

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