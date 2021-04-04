Череповчанин украл два золотых кольца из квартиры женщины, которая пригласила его в гости

В Череповце полицейские раскрыли кражу ювелирных украшений из квартиры 53-летней местной жительницы.

Она рассказала, что пригласила к себе в гости малознакомого мужчину, а когда он ушёл, обнаружила пропажу двух золотых колец. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Гостя женщины, которым оказался 33-летний череповчанин, задержали.

«В беседе с оперативниками задержанный признался, что в ходе распития спиртных напитков, обнаружил в ванной комнате два золотых кольца и присвоил их себе. После застолья отправился в ломбард и сдал украшения за 14 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.