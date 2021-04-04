Жительница Великого Устюга нашла на улице свёрток с наркотиком и взяла вещество себе

В Великом Устюге полицейские получили от сотрудников группы по контролю за оборотом наркотиков информацию о том, что местная жительница хранит запрещённые вещества. 38-летнюю подозреваемую задержали. У неё нашли свёрток с синтетическим наркотиком общим весом около 0,27 грамма.

«В отделе полиции женщина пояснила, что сама употребляет наркотические вещества и знала, как выглядят закладки. Передвигаясь на личном автомобиле, на одной из остановок она заметила сверток, обмотанный синей изолентой. Остановив легковушку, она подобрала сверток и взяла его себе», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По факту незаконного хранения и перевозки запрещённых веществ возбуждено уголовное дело. Задержанной избрана мера пресечения в виде обязательства явки в суд.