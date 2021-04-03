В магазине Вологды задержали вора, оказалось, что он находится в розыске

03.04.2021 [Происшествия]

Росгвардейцы задержали в Вологде мужчину, который находится в розыске по подозрению в совершении преступления.

2 апреля на пульт дежурного вневедомственной охраны Вологды поступил сигнал с тревожной кнопки из супермаркета на улице Октябрьской. 

– Прибывшие на вызов росгвардейцы выяснили, что один из посетителей спрятал в карман куртки бритвенные кассеты стоимостью более 1000 рублей, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области. –Действия гражданина по камерам видеонаблюдения отследили работники торговой точки и, когда мужчина попытался покинуть магазин с неоплаченным товаром, нажали кнопку сигнализации. 

Нарушителя задержали. Выяснилось, что этот 60-летний мужчина с февраля этого года находится в розыске как подозреваемый в совершении преступления. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
 

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