Пожар в квартире в Череповце начался из-за неправильного использования газовой плиты

Пожар в двухкомнатной квартире по адресу: Череповец, ул.Кравченко, 3 начался накануне вечером – 2 апреля, в 20:03.

Квартира находится на втором этаже пятиэтажного дома. Владельцы квартиры – супруги 1987 года рождения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, площадь пожара составила 0,01 квадратных метра. Огонь повредил газовый шланг у плиты и столешницу кухонного гарнитура.

Причиной возгорания стали нарушения правил эксплуатации газового оборудования.

В ликвидации пожара были задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава, из них 1 член добровольной пожарной охраны.

