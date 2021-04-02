Лыжница из Верховажского района Анна Нечаевская принесла серебряную медаль сборной Татарстана.

С 27 марта по 4 апреля в Тюмени проходит Чемпионат России по лыжным гонкам. Женщины бежали 4x5 км, мужчины 4x10 км.

Победителями в женской эстафете стала сборная Тюменской области. Второе место с отставанием 58,5 секунд, занял квартет из Татарстана, за который на третьем этапе бежала уроженка Верховажского района, Вологодской области, Анна Нечаевская. Третье место в финишной борьбе досталось объединенной команде Сибирского и Дальневосточного федерального округа.