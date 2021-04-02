В Усть-Кубинском районе пенсионерка потерялась и провела ночь в лесу

В Усть-Кубинском районе полицейские и лесники нашли пропавшую 73-летнюю пенсионерку. Сообщение о том, что женщина ушла из дома в селе Устье и не вернулась, поступило днём 1 апреля.

Поиски длились почти сутки и ранним утром 2 апреля женщину нашли рядом с делянкой в лесу у деревни Воронино.

«Пенсионерка зашла на 3 км в лес от дороги и, судя по следам, всю ночь бродила рядом с делянкой. Утром она совсем обессилела и еле держалась на ногах. Медики осмотрели жительницу с. Устье. Несмотря на морозную ночь, проведенную в лесу, ее здоровью ничего не угрожало», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

С разрешения врачей её отвезли домой.