В Вологде бизнесмена обвиняют в причинении бюджету имущественного ущерба в 4 млн рублей

В Вологде возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «Вологда общепит». В ходе прокурорской проверки выяснилось, что бизнесмен обратился в региональную микрокредитную компанию «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» за предоставлением займа в 4 млн рублей на пополнение оборотных средств.

— Получив денежные средства руководитель указанного общества распорядился ими по своему усмотрению и приобрел в областной столице нежилое помещение стоимостью более 4,1 млн рублей. По факту выявленных нарушений закона прокуратурой г. Вологды материалы проверки в порядке ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, — сообщает прокуратура Вологодской области.

По материалам проверки следователи возбудили дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере).

Судя по данным из открытых источников, ООО «Вологда общепит» в областной столице принадлежат две столовые на Окружном шоссе и на улице Комсомольской.

Учредителем микрокредитной организации «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» является департамент стратегического планирования правительства Вологодской области.