Житель Грязовецкого района получил условный срок за поджог из ревности

В Грязовецком районе суд огласил приговор 52-летнему местному жителю, признанному виновным в поджоге.

Пьяный обвиняемый из ревности поджёг квартиру бывшей супруги в деревне Свистуново 1 мая 2018 года. В результате обгорела внутренняя отделка и пострадала квартира соседки.

«Суд, учитывая смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил грязовчанину наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и возложением обязанностей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённый полностью возместил ущерб, причинённый соседке, и она не стала заявлять иск. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.