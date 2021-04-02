Житель Грязовецкого района получил условный срок за поджог из ревности

02.04.2021 [Происшествия]

В Грязовецком районе суд огласил приговор 52-летнему местному жителю, признанному виновным в поджоге.

Пьяный обвиняемый из ревности поджёг квартиру бывшей супруги в деревне Свистуново 1 мая 2018 года. В результате обгорела внутренняя отделка и пострадала квартира соседки.

«Суд, учитывая смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил грязовчанину наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и возложением обязанностей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённый полностью возместил ущерб, причинённый соседке, и она не стала заявлять иск. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: поджог, ревность, приговор

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