Российский суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию

2 апреля судья Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter на 3,2 и 3,3, а также на 2,4 млн рублей. Все штрафы были назначены из-за отказов администрации сети удалять запрещенную информацию, в частности, призывы к участию в акциях протеста, адресованные подросткам.

Ранее в 2021 году Роскомнадзор, обвиняя Twitter в неудалении запрещенной в России информации, акцент делал на призывах подростков совершать самоубийство, детской порнографии и информации о наркотиках.

У Twitter есть 60 суток на выплату штрафов с момента, когда решения суда вступят в законную силу. Будет ли компания обжаловать их, пока неясно, пишет «Интерфакс».

Ранее NewsVo сообщал, что в перечень «информации», которую Роскомнадзор требовал у администрации соцсети удалить, вошел твит главы вологодского «Движения «Вместе» Евгения Доможирова об акции "Любовь сильнее страха".