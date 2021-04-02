В Вологде суд обязал ТСЖ установить новый радиатор в квартире после жалобы собственника

В Вологде суд обязал ТСЖ «Окружное шоссе, 23» установить новый радиатор в квартире одного их жильцов. Старый был демонтирован в связи с протечкой, а новый организация установить отказалась.

После жалобы собственника, департамент городского хозяйства Вологды обязал ТСЖ установить новую батарею, но товарищество попыталось оспорить предписание в суде, сославшись на то, что радиатор в квартире не является общедомовым имуществом.

Суд установил, что в состав имущества дома не включаются только радиаторы, имеющие запорные устройства, отключающие его от стояков, а такие устройства были установлены в квартире только во время демонтажа неисправной батареи.

«При данных обстоятельствах радиатор отопления включается в состав общего имущества дома и обязанность по его надлежащему содержанию лежит на товариществе как обслуживающей организации», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

ТСЖ пыталось оспорить решение в вышестоящем суде, но оно было оставлено без изменений.