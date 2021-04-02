Жителей Вологодской области из «групп риска» вакцинируют от клещевого энцефалита в поликлиниках

В Вологодской области идет вакцинация от клещевого энцефалита. В 2021 году на средства областного бюджета было закуплено более 140 тысяч доз вакцины.

— В медицинские учреждения региона вакцина поставлена в полном объеме в марте текущего года. В поликлиниках работа по иммунизации ведется для двух категорий граждан: тех, кто проходит ревакцинацию, и тех, кто вакцинируется впервые, — цитирует пресс-служба областного правительства слова начальника департамента здравоохранения Сергея Бутакова.

Полный курс состоит из двух первичных вакцинаций и одной ревакцинации. Далее иммунитет нужно поддерживать, делая повторную прививку один раз в три года.

По данным правительства Вологодской области, сделать прививку за бюджетный счет могут дети и жители региона, работа которых связана с лесом, сельскохозяйственными, гидромелиоративными, строительными работами. Вакцинация несовершеннолетних проводится, в том числе, в медицинских кабинетах образовательных учреждений после заполнения родителями (законными представителями) добровольного согласия на процедуру.

Как правило, сезон активности клещей - апрель-сентябрь. В 2020 году в области обследовали 770 клещей, у 1,4% из них был положительный результат на клещевой энцефалит.