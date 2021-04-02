Судьбоносный гороскоп на апрель: два знака ждет любовь, три поменяют работу

Наступает период, когда следует руководствоваться поговоркой «поспешишь – людей насмешишь». Особенно если вы принимаете важное решение. Вместе с тем, сейчас развита интуиция и хорошо работает логика, что дает вам ряд неоспоримых преимуществ. Обратите внимание на информацию, которая вам сейчас поступает – среди мелких новостей может быть очень ценная.

ОВЕН (21.03-20.04)

Ожидается удивительный период, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или сделать предложение руки и сердца, стоит сделать это именно сейчас.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Хороший период для творчества, общения, прогулкам на природе. В деловых вопросах будьте готовы к тому, что многие отношения будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий, ведь и в деловых отношениях симпатии играют далеко не последнюю роль.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Звезды обещают необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план, заняться дизайном квартиры или написать пылкое любовное признание. Результаты вас порадуют.

РАК (22.06-22.07)

Сейчас стоит проявить сдержанность в эмоциях. Не зацикливайтесь на проблемах и по возможности старайтесь избегать общения с людьми, которые вас раздражают. Хороший рецепт – с головой уйти в работу: период способствует трудолюбию и плодотворной умственной деятельности.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Один из лучших месяцев для реализации своих замыслов и подведения каких-либо промежуточных итогов. Если последнее время вы вынашивали какие-то планы, сейчас самое время взяться за их осуществление: звезды обещают, что результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.

ДЕВА (24.08-22.09)

Очень благоприятное время для творческих находок и любви, но не подходит для повседневной рутинной работы. Идеи, которые придут вам в голову, могут оказаться чрезвычайно ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

Сейчас любые шаги в сторону разумного управления, сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат. Замечательный момент, чтобы найти единомышленников и материальную поддержку для воплощения вашей давней идеи.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Звезды наделят вас такими полезными качествами, как организованность, рассудительность и умение настраиваться на одну волну с собеседником. Подходящий период, чтобы успешно провести деловые переговоры по вопросам, решение которых давно назрело.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Даже если вы не творческий человек, сделайте исключение, и попробуйте обнаружить в себе скрытые таланты. Возможно, вы откроете в себе дар художника или дизайнера. Также звезды обещают вам много возможностей для общения с интересными людьми.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Сейчас судьба дает вам возможность узнать что-то необычное и интересное. Ваша жизнь будет полна ярких, феерических эмоций и впечатлений. Одинокие Козероги могут встретить любовь всей своей жизни, причем это будет любовь с первого взгляда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Отличный момент, чтобы попросить совета у друзей, если вы не можете завершить важный проект. С помощью соратников вы одержите убедительную победу. Главное – поставить друзей в известность, ведь мысли пока никто читать не научился.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Благоприятный период для индивидуальной работы. Ваша энергия направлена исключительно на решение ваших собственных задач, и вы замечательно справитесь даже с самыми сложными из них. Возможно покровительство влиятельного человека, либо вашего тайного поклонника.