Суд оштрафовал вологжанина на 300 рублей за повреждение стенда у института

В Вологде суд привлёк 24-летнего местного жителя к административной ответственности за повреждение стенда у входа в ВИПЭ ФСИН РФ на улице Щетинина. Инцидент произошёл 18 сентября 2020 года в 3:45.

«Как объяснил вологжанин, он возвращался домой из кинотеатра „Синемапарк“ с последнего сеанса и, проходя мимо ВИПЭ ФСИН России, повредил стенд», — сообщает региональная пресс-служба судов

Как рассказали newsVO в пресс-службе института, повреждённое имущество не подлежит восстановлению. Сумма ущерба составила 800 рублей и молодой человек обязался его возместить. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 300 рублей. Постановление вступило в законную силу.