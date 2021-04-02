В Благовещенске хирурги провели операцию на сердце в горящей больнице

В пятницу, 2 апреля, в кардиологическом центре Благовещенска начался пожар. В это время восемь врачей во главе с завотделением проводили коронарное шунтирование. У пациента была раскрыта грудная клетка.

Пожар начался с крыши, ему был присвоен повышенный ранг сложности, в ликвидации задействовали 59 пожарных.

Несмотря на то, что дым проник в операционную, медики довели операцию до конца. Все остальные пациенты и персонал в это время были эвакуированы. Пожарные проливали здание так, чтобы вода не попала в операционные. В итоге все закончилось благополучно.

ТАСС сообщает, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил благодарность врачам Амурской области, которые, несмотря на пожар в кардиологическом центре, завершили операцию на открытом сердце.