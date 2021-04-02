Трое череповчан хотели обокрасть дачу в Шекснинском районе, чтобы рассчитаться за купленное авто

Трое молодых людей залезли в дачный дом в поселке Покровское Шекснинского района, не нашли ничего ценного и скрылись. Подозреваемых в попытке кражи задержали полицейские.

В полицию обратилась хозяйка домика, объяснив, что кто-то проник туда, сорвав замки на дверях, однако ничего не пропало. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила возможных очевидцев. Вскоре удалось установить личности подозреваемых: двое из которых 2002 года рождения, один — 2001 года рождения.

— При поддержке оперативников УМВД России по г. Череповцу подозреваемых задержали в городе металлургов и доставили в отдел полиции. Молодые люди дали признательные показания, пояснив, что пошли на преступление, чтобы погасить долг за взятый в рассрочку автомобиль. В дом проникли в поисках ценных вещей, но ничего не нашли, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.3 ст.158 УК РФ (Попытка кражи).