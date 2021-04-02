Активисты собираются вернуть мысу Рощино в Череповецком районе статус природоохранной зоны

02.04.2021 [Общество]

Общественный экологический контроль собирается вернуть мысу Рощино в Череповецком районе статус природоохранной зоны. В 2015 году эти лесные земли отдали под строительство целлюлозного комбината, поменяв их назначение на промышленное.

Почти пять лет общественность боролась против строительства целлюлозного комбината на берегу Рыбинского хранилища. От проекта ЦК отказались, однако леса на мысе и берег Рыбинского водохранилища все еще под угрозой, считают в Общественном экономическом контроле.

Член Вологодского регионального отделения «ОЭКР» Геннадий Васильев сообщил в группе «ТОС-Городище», что экологический контроль намерен вернуть через суд мысу Рощино статус природоохранных земель, в том числе и на территории инвестиционной площадки. На ней должен был расположиться ЦК.

«Помощь региональному отделению общественной организации «ОЭКР», выступившему в защиту прав и законных интересов неопределённого круга лиц на благоприятную окружающую среду и санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории проживания, в том числе и жителей д. Городище, можно оказать через обращение к председателю или членам правления ТОС «Городище — наш дом«2, — пишет Геннадий Васильев.

Официального отказа в документированной форме от строительства ЦК не было. А назначение земель так и осталось в промышленном статусе. Этот факт беспокоит ОЭКР.

Васильев пишет о том, что остается возможность «реанимировать опасный проект или использовать земельные участки с целью осуществления подобных ЦБК вредных производств на территории Судского поселения с сопутствующими рисками вырубки защитных лесов, выбросами вредных веществ в атмосферный воздух и угрозой загрязнения водохранилища своими стоками и осадками с дымовых газов».

3 ноября 2020 года в законную силу вступило решение областного суда по иску ОЭКР, в котором признали не действующим со дня принятия генеральный план Судского сельского поселения Череповецкого района в части, касающейся описания и отображения местоположения на территории Судского сельского поселения инвестиционной площадки промышленно-производственного типа. 

«Администрации района и поселения ничего не изменили в своих документах территориального планирования и свои решения не отменили. Площадка ППТ и планы создания особой экономической зоны (ОЭЗ), функциональные зоны и зоны территориального планирования использования природоохранных земель побережья в промышленном назначении и земли, переведённые из категорий земель Лесного фонда и земель особо-охраняемых территорий и объектов (мыс Рощино), продолжают существовать в их Схемах, генпланах и картах землеустройства».

26 декабря 2020 года ОЭКР отправил очередной административный иск в Вологодский областной суд с требованиями об отмене приказов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, которые касаются государственной экологической экспертизы об утрате природоохранного и других значений земельным участком на мысе Рощино. А также об отмене приказов, которые касаются перевода земельного участка мыса Рощино в категорию земель промышленного назначения.

В пресс-службе судов пояснили, что иск возвращен, поскольку оспариваемые акты нормативными не являются и подлежат обжалованию в Вологодском городском суде.

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