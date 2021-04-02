Выставка ювелирных изделий вологодских мастеров откроется в Центре ремёсел 6 апреля

02.04.2021 [Культура]

Две выставки: «Ювелирное мастерство. Традиции» и «Ювелирное мастерство. Современность» откроются 6 апреля в Вологде.

– Здесь будут представлены работы как признанных мастеров, так и молодых художников-ювелиров, которые демонстрируют развёрнутую картину развития ювелирного искусства Вологодского края, – рассказала NewsVo Вера Манык, директор Центра ремёсел.

В экспозиции обеих выставок войдут более 170 работ: ювелирные изделия: украшения, иконы, металлическая посуда и предметы быта.

– Вологодская финифть (Усольские эмали) – это особый вид декоративно-прикладного искусства с использованием эмалей, получивший развитие в Вологодском крае. В переводе с греческого «финифть» означает «светлый, блестящий камень». Эмаль – это прочное стеклообразное покрытие, которое наносится на металлический предмет и закрепляется обжигом, – рассказывают организаторы выставки. – Существовали различные способы нанесения эмали на металлическое изделия, но наибольшее распространение на Севере получило изготовление перегородчатых и живописных эмалей. Техника создания перегородчатой эмали такова. По контуру рисунка на изделии выкладывают тонкие металлические пластины, поставленные на ребро. Получаются закрытые со всех сторон ячейки, которые мастер заполняет эмалями разных цветов. Затем изделие обжигают. Получается узор яркой мозаичной раскраски. Глубиной цвета и блеском эмаль может поспорить с драгоценными камнями. На Севере изготовлением перегородчатых эмалей славились мастера Вологды, Великого Устюга и Сольвычегодска.

В рамках выставки «Традиции» вы сможете увидеть работы членов Союза художников России: Елены Копейкиной, Сергея Рычкова, Ирины Ганичевой, Галины Некрасовой, Галины Куликовой, Валерия Попова, Светланы и Владимира Глуниных. А также работы Алексея Щенникова, Марины Хорьковой, Ларисы Удовикиной, Ольги Журавлевой и Евгении Тарабановой.

А работы члена Союза художников России Владимира Кордюкова, а также Сергея Позднякова, Семена Ганичева и Елены Белой можно будет увидеть на выставке «Современность».

Торжественное открытие обеих выставок пройдёт 6 апреля в 17:00 в Центре ремёсел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20.

Посетить выставку можно будет до 16 мая. Центр ремёсел работает без выходных: с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00. В субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00.

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