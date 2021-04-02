В Вологде два подростка купили наркотик и планировали продавать его через «закладки»

02.04.2021 [Происшествия]

Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков возбудили в отношении 16-летнего жителя Вологды. Вместе с 15-летним приятелем, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, он приобрел на территории Вологодского района наркотик массой не менее 67 граммов. Запрещенное вещество они пытались разложить в областной столице, но осуществить задуманное им не удалось, так как вечером 30 марта на Окружном шоссе их задержали сотрудники полиции. Наркотик у них изъяли. 

— В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие  совершению преступления несовершеннолетними лицами. Расследование уголовного дела продолжается. Информация о подростках, в том числе не достигшем возраста привлечения к уголовной ответственности школьнике передана в органы внутренних дел для организации профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Тэги: наркотики. подростки

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