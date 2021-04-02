Систему цифрового контроля артериального давления введут в поликлинике №3 города Вологды

Систему дистанционного мониторинга артериального давления запустят в апреле этого года поликлинике №3 города Вологды. В дальнейшем, на примере этого пилотного проекта, к системе планируют подключить и другие медицинские учреждения Вологодской области.

Соглашение о сотрудничестве подписали накануне руководители медучреждения и вологодского филиала одной из телекоммуникационных компаний.

– Врачи получат доступ к виртуальному кабинету, где смогут дистанционно наблюдать за показателями артериального давления, частоты сердечных сокращений, температуры и индекса массы тела пациента, – сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области. – Пациенты смогут войти в личный кабинет по индивидуальной ссылке-приглашению, которую пришлет врач. Информацию вологжане будут вносить в бесплатное мобильное приложение. Медики же смогут видеть события, которые требуют внимания: превышение норм артериальной гипертензии, колебания веса, температуру выше 37, аритмию и в целом отметки о плохом самочувствии.

По мнению медиков, это нововведение поможет снизить число госпитализаций из-за осложнений сердечно-сосудистых заболеваний и сократить число вызовов скорой помощи.

С помощью системы дистанционного мониторинга уже в апреле этого года планируется наблюдать за показателями артериального давления у больных артериальной гипертоний и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

– К сожалению, от болезней системы кровообращения, куда входят инфаркт миокарда и инсульт, умирают около восьми тысяч жителей Вологодской области ежегодно, – говорит заместитель начальника Департамента здравоохранения Вологодской области Игорь Ульяновский. – В то же время, постоянный контроль за собственным здоровьем позволяет вовремя заметить ухудшения и принять необходимые меры. Благодаря запуску системы дистанционного мониторинга артериального давления в регионе пациенты не только смогут самостоятельно контролировать свое состояние, но и будут находиться под постоянным контролем лечащего врача.

Как говорят организаторы, новая система передачи данных от пациентов врачам обеспечит не только постоянный контроль за показателями здоровья, но и конфиденциальность.

По результатам работы пилотного проекта в поликлинике №3 будет приниматься решение о распространении системы дистанционного мониторинга артериального давления на территорию всей Вологодской области.

