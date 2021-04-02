Синяя подсветка появится 2 апреля у колокольни и здания Театра для детей и молодёжи в Вологде 

02.04.2021 [Общество]

Подсветка из синих огней включится вечером 2 апреля у колокольни Вологодского кремля и у здания Вологодского театра для детей и молодёжи. Таким образом Вологда присоединится к акции «Зажги синим», которая проводится во всём мире в День распространения информации об аутизме.

В Международный день распространения информации об аутизме, 2 апреля, стартует Всемирная акция «Зажги синим» в знак солидарности с семьями, в которых есть люди с аутизмом.

– Апрель считается Месяцем информирования о проблемах аутизма, – сообщает пресс-служба департамента культуры и туризма Вологодской области. – Цель акции заключается в информировании общественности, так как без понимания проблемы никогда не будет готовности общества принять людей с расстройством аутистического спектра. В этот день здания, скульптуры и даже природные объекты освещаются подсветкой синего цвета, который традиционно символизирует аутизм. 

В нашей стране традиционно в этот день проводит информационную кампанию Благотворительный фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход».  Материалы этой кампании собраны на сайте аутизм-это.рф. Если вы готовы поддержать кампанию — скачивайте и распространяйте готовые материалы разных форматов, подготовленные экспертами фонда и лучшими дизайнерами страны.

На данный момент в России аутизм диагностирован более чем у 36 тысяч детей, это около 10% от прогнозного числа — согласно мировым данным аутизм есть у 1% от всей детской популяции. В России это более 300 тысяч детей. 

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