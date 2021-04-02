Водителя такси в Вологде пытались лишить прав за то, что он ездил на бело-красной машине

В Вологодском областном суде рассмотрели жалобу водителя такси. 9 января 2019 года мужчину остановили сотрудники ГИБДД за то, что он управлял белым автомобилем с красной надписью. Таксиста привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 12.5 КоАП РФ - управление транспортным средством, «на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб».

«Как видно из материалов дела, основным цветом наружных поверхностей транспортного средства является белый, с нанесением на боковые поверхности декоративных полос красного цвета, надписей «ВЕЗЁТ», «Сервис заказного такси», «R РУ ТАКСИ», «555-000», размещенных за пределами поверхности красных полос, а также цветографической схемы, представляющей собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке, на крыше автомобиля установлен опознавательный фонарь легкового такси», - говорится в постановлении суда.

Постановлением мирового судьи водитель был лишен прав на один год. По сути, мужчину лишили единственного заработка. Таксист не согласился с наказанием и обратился в областной суд, попросив его отменить. И добился справедливости.

Судья областного суда Ирина Осипова проанализировала фото машины и пришла к выводу, что надписи и рисунки на машине не смешиваются с цветографическими схемами автомобилей скорой медицинской помощи и отменила наказание для водителя.

«Само по себе наличие на транспортном средстве декоративной красной полосы на боковой поверхности не подтверждает, что автомобиль ассоциируется с автомобилями оперативных служб - скорой медицинской помощи, поскольку на декоративной красной полосе отсутствует информационная надпись, эмблема «Красный Крест», - сказано в постановлении областного суда.

Выиграть суд водителю такси помог юрист Владимир Механиков, который рассказал, что его клиента, по сути, пытались лишить единственного заработка. Мужчине 50 лет, он живет на съемном жилье. Чтобы отстоять свои водительские права ему пришлось потратить 50 тысяч рублей.