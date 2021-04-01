Вологжанин Максим Цветков получил бронзу на Чемпионате России по биатлону, но отдал медаль сопернику

Завоеванную на Чемпионате России по биатлону бронзовую медаль вологжанин Максим Цветков отдал дисквалифицированному игроку. Соревнования проходят в эти дни в Ханты-Мансийске.

Так, Цветков в гонке преследования формально пришел четвертым. На третьем месте должен был быть Семен Сучилов, но его дисквалифицировали за использование второй обоймы во время гонки (вместо этого ему нужно было использовать дополнительные патроны). В итоге вологжанин поднялся на третью строчку. Однако на церемонии награждения надевать медаль он не стал.

«После церемония награждения подошел Максим Цветков и сказал, что это моя медаль. Макс, спасибо большое. Конечно, очень сильный поступок. У меня слеза прокатилась. Подарю награду Станиславе, моей дочери. Она за меня болеет всегда – неважно хорошо или плохо я бегу», – цитирует Сучилова группа сборной России по биатлону в соцсети.

На первом месте Эдуард Лотыпов, вторую строчку занял Матвей Елисеев.