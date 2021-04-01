Умер вологодский художник Виктор Тимофеев

01.04.2021 [Общество]
Умер вологодский художник Виктор Тимофеев

31 марта ушел из жизни вологодский художник Виктор Тимофеев. Его друзья в соцсетях пишут, что Тимофеев болел коронавирусом.

— Корона забрала у нас талантливого человека, художника с большой буквы, моего друга- Виктора Тимофеева. Это огромная утрата для всех нас. Не могу осознать, что его больше нет с нами  и что больше не увижу его дружеские шаржи на себя и друзей… — написал на своей странице в соцсети депутат Законодательного собрания Вологодской области Александр Гордеев. 

Виктор Тимофеев - один из немногих, кто работал в технике создания силуэта в Вологде. Сам он рассказывал, что еще в 1980-ых годах на Арбате в Москве увидел пожилого человека, вырезающего из черной бумаги портреты. Приехав домой, он решил попробовать создать нечто подобное. В то время Виктор Михайлович служил в отдельном дальнеразведывательном авиационном полку Северного флота, поэтому первыми силуэтами художника-любителя стали портреты сослуживцев.

Результатом длительной кропотливой работы стала первая персональная экспозиция художника в усадьбе Брянчаниновых.

Тэги: смерть
Фото cultinfo.ru

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