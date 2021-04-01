Житель Белозерска украл у пенсионерки рога лося

В Белозерске суд привлёк 37-летнего местного жителя к административной ответственности за кражу лосиных рогов у пенсионерки. Инцидент произошёл 15 февраля 2021 года. 80-летняя потерпевшая оценила ущерб в 2000 рублей.

«Сотрудникам полиции женщина рассказала, что к ней приехал незнакомый мужчина, которого она впустила в дом. Он предлагал ей купить мясо. После того, как он ушел, с крыльца пропали рога лося весом 2 кг на 5 отростков, которые ей подарили 50 лет назад», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Мужчина сказал, что пошёл на кражу, так как думал, что рога никому не нужны. Он продал их незнакомцу в селе Липин бор и не возместил потерпевшей ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 10 суток ареста. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.