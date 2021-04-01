Еще 17 автобусов на газомоторном топливе поступят в Череповец

До конца апреля в Череповец поступят 17 низкопольных автобусов на газомоторном топливе. Современные машины вместимостью до 108 человек на льготных условиях закупила муниципальная «Череповецкая автоколонна № 1456». Обновить парк общественного транспорта удалось благодаря участию города в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». Министерство транспорта РФ одобрило заявку, и 60% стоимости покупки оплатили из федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в новых машинах по сравнению с дизельными двигателями топливо расходуется экономнее на 50%. Кроме того, автобусы оснащены видеокамерами, позволяющими водителю наблюдать за обстановкой на дороге, внутри салона, на остановке во время посадки-высадки, а также автоматической системой объявления остановок и электронной системой отображения маршрута.

Ранее NewsVo сообщал, что предыдущая партия низкопольных автобусов в количестве 17 машин поступила в Череповец осенью 2020 года. Это тоже была техника, полученная городом в рамках проекта БКАД.