Прокуратура обнаружила нарушения правил пожарной безопасности в аквапарке под Вологдой

Грубые нарушения правил пожарной безопасности обнаружила прокуратура в ходе проверки в аквапарке в Стризнево Вологодского района. Так, под лестницами в учреждении хранились горючие материалы, не было специальных запорных устройств на дверях, не велся учет перезарядки огнетушителей.

— В нарушение требований закона у организации отсутствовала декларация пожарной безопасности. При проверке здания вскрыты факты отсутствия на дверях устройств для их самозакрывания с уплотнителем в притворах, допущено хранение горючих материалов (доски) под лестничным маршем. Кроме того, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствовала на момент проверки информация о проведенных эксплуатационных испытаниях пожарных лестниц, проверках средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, проведенных работах по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений, проведенных проверках внутреннего водопровода в части водоотдачи, перекатке пожарных рукавов, информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, — сообщает прокуратура Вологодской области.

В адрес директора ООО «Аквапарк» было внесено представление об устранении нарушения, оно рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.

Как ранее сообщал NewsVo, строительство аквапарка площадью почти 6 000 квадратных метров завершилось в Стризнево в 2019 году. Пропускная способность объекта - 650 тысяч человек в год, одновременно его смогут посетить 600 человек.