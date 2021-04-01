Жительница Великоустюгского района отправила мошенникам больше 800 тысяч рублей, желая заработать на бирже

39-летняя жительница Великоустюгского района стала жертвой мошенников. Она рассказала, что подала в интернете заявку на обучение заработкам на бирже.

«В этот же день ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись работником биржи, в одном из месенджеров прислал ссылку для регистрации. Женщина прошла по ней, ввела свои учетные данные, после чего ей открыли учетную запись. Для пополнения баланса она создала QIWI-кошелек и пополнила его на 10 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Другой звонивший сказал ей, что деньги с кошелька будут вкладываться в акции, а она получать с этого прибыль. Потерпевшая поверила и с 9 по 19 марта перевела туда около 833 тысяч рублей. Когда она захотела получить прибыль и вывести деньги, «сотрудники биржи» перестали выходить на связь.

Всего за сутки шесть жителей Вологодской области пострадали от мошеннических действий. Сумма ущерба составила больше миллиона рублей.