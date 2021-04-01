Жительница Великоустюгского района отправила мошенникам больше 800 тысяч рублей, желая заработать на бирже

01.04.2021 [Происшествия]

39-летняя жительница Великоустюгского района стала жертвой мошенников. Она рассказала, что подала в интернете заявку на обучение заработкам на бирже.

«В этот же день ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись работником биржи, в одном из месенджеров прислал ссылку для регистрации. Женщина прошла по ней, ввела свои учетные данные, после чего ей открыли учетную запись. Для пополнения баланса она создала QIWI-кошелек и пополнила его на 10 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Другой звонивший сказал ей, что деньги с кошелька будут вкладываться в акции, а она получать с этого прибыль. Потерпевшая поверила и с 9 по 19 марта перевела туда около 833 тысяч рублей. Когда она захотела получить прибыль и вывести деньги, «сотрудники биржи» перестали выходить на связь.

Всего за сутки шесть жителей Вологодской области пострадали от мошеннических действий. Сумма ущерба составила больше миллиона рублей.

Тэги: мошенники, дистанционное мошенничество, биржа

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде предлагают изменить официальное название города
В соцсети появились видео огромной очереди в поликлинику «Бодрость» в Вологде
В Вологде снежная глыба с крыши дома упала на коляску с младенцем
В Вологодском районе десятикласснику пришлось уйти из школы из-за участия в митинге в поддержку Навального
Два человека погибли и три спасены из пожара на Пошехонском шоссе в Вологде
«Северсталь» обманули на 7,6 млн рублей при обезвреживании опасных отходов
Житель Череповца Олег Коневин восстанавливает ФОК, который выкупил у властей
Три человека погибли в ДТП на трассе под Череповцом
В Шекснинском районе 56-летний мужчина скончался на рыбалке на Едомском заливе
В Череповце изменили официальное название города

Последние новости

В парикмахерской Белозерска выявили нарушение антиковидных мер профилактики

Суд привлёк заведение к административной ответственности и приостановил его деятельность на пять суток

82
0

Админа группы «Подслушано Тотьма» оштрафовали на 3 тысячи рублей за рекламу табака

Видео с рекламой было размещено в группе летом 2020 года

205
0

В Вологде задержали мужчину, который шесть часов выпивал в кафе и не оплатил счёт

Около полуночи он заснул прямо за столом

273
0

С 1 апреля заявления на выплаты для детей от 3 до 7 лет будут принимать по-новому

Размер выплаты будет составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей

218
0

Двух футболистов клуба «СДЮШОР-Вологда» призвали в армию

Полузащитник Егор Ганичев и вратарь Павел Барышев получили повестки от военкомата и в ближайшее время отправятся к месту службы

233
0

Жительница Бабаево взыскала больше 15 тысяч рублей с хозяина собаки, которая загрызла её куриц

В июне 2020 года пёс породы хаски загрыз 14 куриц истца

248
0

Вологжанина оштрафовали на 30 тысяч рублей за выложенный в сеть снимок надписи «Путин *****»

19-летний Дмитрий должен будет выплатить эту сумму за два месяца

339
0

Суд на 50 тысяч рублей оштрафовал коллекторов, позвонивших вологжанке 17 раз за месяц

По закону, они могли позвонить ей лишь восемь раз

355
0

В Великом Устюге задержали мужчину с наркотиками

Он сказала, что купил вещество в интернете для личного употребления, но когда возникли финансовые трудности — стал продавать, делая закладки

240
0

89 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

86 человек выздоровело, двое умерли

278
0

Подать заявление о признании безработным можно дистанционно до 31 июля

Правительством РФ принято решение продлить упрощенный порядок регистрации безработных

221
0

В пандемию коронавируса в Вологодской области резко увеличилось количество диагностируемых случаев сахарного диабета

Интервью с главным эндокринологом Вологодской области Ниной Холмской

326
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительница Великоустюгского района отправила мошенникам больше 800 тысяч рублей, желая заработать на бирже
В парикмахерской Белозерска выявили нарушение антиковидных мер профилактики
Админа группы «Подслушано Тотьма» оштрафовали на 3 тысячи рублей за рекламу табака
В Вологде задержали мужчину, который шесть часов выпивал в кафе и не оплатил счёт
С 1 апреля заявления на выплаты для детей от 3 до 7 лет будут принимать по-новому
Двух футболистов клуба «СДЮШОР-Вологда» призвали в армию
Жительница Бабаево взыскала больше 15 тысяч рублей с хозяина собаки, которая загрызла её куриц
 
01.04.2021 [Общество]

В пандемию коронавируса в Вологодской области резко увеличилось количество диагностируемых случаев сахарного диабета

326
0
01.04.2021 [БлогоVO]

Как выразился инспектор, ради эксперимента составил на таксиста протокол по ст. 12.5 КоАП РФ, санкция по которой — лишение прав на один год

276
0
29.03.2021 [Обзор Прессы]

«Привет, Дмитрий из прошлого! Не покупай пиво по акции по 19,90 р. в количестве пяти упаковок»

663
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика