В парикмахерской Белозерска выявили нарушение антиковидных мер профилактики

В Белозерске суд привлёк учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» к административной ответственности за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции.

«В частности в помещении отсутствует место для дезинфекции, стерилизации инструментов, оборудованное раковиной с подводкой горячей и холодной воды, нет закрывающихся емкостей для дезинфекции инструментов путем их полного погружения. Кроме того, в парикмахерской отсутствует стерилизатор для обеззараживания применяемых изделий и инструментов и не проводятся мероприятия по обеззараживанию воздуха, у одного из парикмахеров не пройден медицинский осмотр», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В качестве наказания, деятельность парикмахерской была приостановлена на пять суток с 31 марта 2021 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.