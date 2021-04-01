В Вологде задержали мужчину, который шесть часов выпивал в кафе и не оплатил счёт

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего жителя Череповецкого района, не оплатившего счёт в кафе на улице Козлёнской. Сигнал из заведения поступил около 1:15.

«Как пояснил администратор заведения, один из посетителей пришел в заведение около 18.00. и на протяжении шести часов употреблял алкогольные напитки. Около полуночи гражданин уснул прямо за столом в зале кафе. На просьбу официанта оплатить счет на сумму более чем 3700 рублей, гражданин ответил, что такой суммы у него с собой нет», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области