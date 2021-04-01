Жительница Бабаево взыскала больше 15 тысяч рублей с хозяина собаки, которая загрызла её куриц

01.04.2021 [Происшествия]

В Бабаево суд рассмотрел иск местной жительницы к хозяину собаки, которая загрызла её куриц. Инцидент произошёл в июне 2020 года. Пёс породы хаски, оставшись без присмотра, загрыз 14 куриц истца. Женщина просила взыскать с владельца собаки материальный ущерб в размере 15 тысяч рублей.

Сочтя, что ответчик не обеспечил безопасность чужого имущества при выгуле собаки, суд удовлетворил требования истца, взыскав с мужчины материальный ущерб и судебные расходы. Решение не вступило  в законную силу и может быть обжаловано, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: домашние животные, собака, курицы, взыскание

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