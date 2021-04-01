Вологжанина оштрафовали на 30 тысяч рублей за выложенный в сеть снимок надписи «Путин *****»

Вологодский городской суд на 30 тысяч рублей оштрафовал 19-летнего жителя Вологды Дмитрия за то, что он сфотографировал надпись «Путин *****», которую кто-то сделал на ящике столба на площади Революции, и выложил на своей странице «ВКонтакте». На юношу был составлен протокол об оскорблении власти — по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ.

— Мне назначили 30 тысяч штрафа. А у меня сейчас зарплата 15 тысяч. И при этом штраф нужно оплатить за два месяца, собрать сумму, которая в два раза больше моего месячного заработка. Это просто верх абсурда, с учетом того, что у меня ипотека, — рассказал NewsVo Дмитрий.

(от редакции: мы замазали неприличное слово на фото)

Ранее NewsVo сообщал, что фото было выложено 23 января, в день акции в поддержку Алексея Навального в Вологде. Дмитрий говорит, что ему показалось смешно, что в самом центре города появилась такая надпись, поэтому он выложил ее в сеть – показать, что она появилась. Кто-то пожаловался на этот пост в полицию, и правоохранители начали проверку. В ходе нее даже была проведена лингвистическая экспертиза надписи.

«В тексте представленной на исследование надписи «Путин *****» содержится негативная оценка лица, называемого «Путин». Негативная оценка выражена путем употребления лексемы «*****», относящейся к табуированной, обсценной лексике (в соответствии с определением термина «обсценизм» - непристойное выражение, бранное слово, ругательство)», - говорится в заключении экспертизы, фото которого имеется в распоряжении NewsVo. О том, что в надписи идет речь о президенте, в экспертизе ничего не говорится.

ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ



3. Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20.3.1 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

(часть 3 введена Федеральным законом от 18.03.2019 N 28-ФЗ)

Полицейский, который опрашивал Дмитрия, сказал, что «все же понимают», про кого идет речь в надписи: «Зачем человека унижать, если ты его даже не знаешь лично?».