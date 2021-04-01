Вологжанина оштрафовали на 30 тысяч рублей за выложенный в сеть снимок надписи «Путин *****»

01.04.2021 [Общество]

Вологодский городской суд на 30 тысяч рублей оштрафовал 19-летнего жителя Вологды Дмитрия за то, что он сфотографировал надпись «Путин *****», которую кто-то сделал на ящике столба на площади Революции, и выложил на своей странице «ВКонтакте». На юношу был составлен протокол об оскорблении власти — по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ.

— Мне назначили 30 тысяч штрафа. А у меня сейчас зарплата 15 тысяч. И при этом штраф нужно оплатить за два месяца, собрать сумму, которая в два раза больше моего месячного заработка. Это просто верх абсурда, с учетом того, что у меня ипотека, — рассказал NewsVo Дмитрий.

(от редакции: мы замазали неприличное слово на фото)

Ранее NewsVo сообщал, что фото было выложено 23 января, в день акции в поддержку Алексея Навального в Вологде. Дмитрий говорит, что ему показалось смешно, что в самом центре города появилась такая надпись, поэтому он выложил ее в сеть – показать, что она появилась. Кто-то пожаловался на этот пост в полицию, и правоохранители начали проверку. В ходе нее даже была проведена лингвистическая экспертиза надписи.

«В тексте представленной на исследование надписи «Путин *****» содержится негативная оценка лица, называемого «Путин». Негативная оценка выражена путем употребления лексемы «*****», относящейся к табуированной, обсценной лексике (в соответствии с определением термина «обсценизм» - непристойное выражение, бранное слово, ругательство)», - говорится в заключении экспертизы, фото которого имеется в распоряжении NewsVo. О том, что в надписи идет речь о президенте, в экспертизе ничего не говорится. 

ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ

3. Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20.3.1 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

(часть 3 введена Федеральным законом от 18.03.2019 N 28-ФЗ)

Полицейский, который опрашивал Дмитрия, сказал, что «все же понимают», про кого идет речь в надписи: «Зачем человека унижать, если ты его даже не знаешь лично?».

«Если какой-то другой человек мне скажет, что кто-то из его знакомых оскорбил, я же не буду говорить, что конкретно этот человек, который сказал об оскорблении, меня оскорбил. И тут то же самое. Это не я нарисовал», - пояснил Дмитрий.

Тэги: оскорбление власти

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде предлагают изменить официальное название города
В соцсети появились видео огромной очереди в поликлинику «Бодрость» в Вологде
В Вологде снежная глыба с крыши дома упала на коляску с младенцем
В Вологодском районе десятикласснику пришлось уйти из школы из-за участия в митинге в поддержку Навального
Два человека погибли и три спасены из пожара на Пошехонском шоссе в Вологде
«Северсталь» обманули на 7,6 млн рублей при обезвреживании опасных отходов
Житель Череповца Олег Коневин восстанавливает ФОК, который выкупил у властей
Три человека погибли в ДТП на трассе под Череповцом
В Шекснинском районе 56-летний мужчина скончался на рыбалке на Едомском заливе
В Череповце изменили официальное название города

Последние новости

Жительница Великоустюгского района отправила мошенникам больше 800 тысяч рублей, желая заработать на бирже

Всего жители Вологодской области за сутки отправили злоумышленникам больше миллиона рублей

58
0

В парикмахерской Белозерска выявили нарушение антиковидных мер профилактики

Суд привлёк заведение к административной ответственности и приостановил его деятельность на пять суток

80
0

Админа группы «Подслушано Тотьма» оштрафовали на 3 тысячи рублей за рекламу табака

Видео с рекламой было размещено в группе летом 2020 года

203
0

В Вологде задержали мужчину, который шесть часов выпивал в кафе и не оплатил счёт

Около полуночи он заснул прямо за столом

271
0

С 1 апреля заявления на выплаты для детей от 3 до 7 лет будут принимать по-новому

Размер выплаты будет составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей

216
0

Двух футболистов клуба «СДЮШОР-Вологда» призвали в армию

Полузащитник Егор Ганичев и вратарь Павел Барышев получили повестки от военкомата и в ближайшее время отправятся к месту службы

231
0

Жительница Бабаево взыскала больше 15 тысяч рублей с хозяина собаки, которая загрызла её куриц

В июне 2020 года пёс породы хаски загрыз 14 куриц истца

247
0

Суд на 50 тысяч рублей оштрафовал коллекторов, позвонивших вологжанке 17 раз за месяц

По закону, они могли позвонить ей лишь восемь раз

355
0

В Великом Устюге задержали мужчину с наркотиками

Он сказала, что купил вещество в интернете для личного употребления, но когда возникли финансовые трудности — стал продавать, делая закладки

239
0

89 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

86 человек выздоровело, двое умерли

278
0

Подать заявление о признании безработным можно дистанционно до 31 июля

Правительством РФ принято решение продлить упрощенный порядок регистрации безработных

221
0

В пандемию коронавируса в Вологодской области резко увеличилось количество диагностируемых случаев сахарного диабета

Интервью с главным эндокринологом Вологодской области Ниной Холмской

326
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительница Великоустюгского района отправила мошенникам больше 800 тысяч рублей, желая заработать на бирже
В парикмахерской Белозерска выявили нарушение антиковидных мер профилактики
Админа группы «Подслушано Тотьма» оштрафовали на 3 тысячи рублей за рекламу табака
В Вологде задержали мужчину, который шесть часов выпивал в кафе и не оплатил счёт
С 1 апреля заявления на выплаты для детей от 3 до 7 лет будут принимать по-новому
Двух футболистов клуба «СДЮШОР-Вологда» призвали в армию
Жительница Бабаево взыскала больше 15 тысяч рублей с хозяина собаки, которая загрызла её куриц
 
01.04.2021 [Общество]

В пандемию коронавируса в Вологодской области резко увеличилось количество диагностируемых случаев сахарного диабета

326
0
01.04.2021 [БлогоVO]

Как выразился инспектор, ради эксперимента составил на таксиста протокол по ст. 12.5 КоАП РФ, санкция по которой — лишение прав на один год

276
0
29.03.2021 [Обзор Прессы]

«Привет, Дмитрий из прошлого! Не покупай пиво по акции по 19,90 р. в количестве пяти упаковок»

663
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика