Суд на 50 тысяч рублей оштрафовал коллекторов, позвонивших вологжанке 17 раз за месяц

В Вологде суд привлёк ООО «Вербоконнект» к административной ответственности за нарушение прав вологжанки при возврате просроченной задолженности.

По материалам дела, потерпевшая задолжала деньги банку по кредитному договору и в 2016 году её задолженность передали коллекторам, которые привлекли «Вербоконнект» в качестве исполнителя услуги по возврату денег. За месяц фирма позвонила женщине 17 раз, требуя погасить долг, хотя, по закону, могла совершить лишь восемь звонков.

«Довод общества о том, что за месяц состоялось только 4 взаимодействия, так как все телефонные разговоры оканчивались на идентификации личности, судом отклонен. Сам факт набора телефонного номера и соединения с лицом свидетельствует об осуществлении заинтересованным лицом взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В качестве наказания обществу назначен штраф в 50 тысяч рублей. Фирма пыталась оспорить решение, но оно было оставлено без изменений.