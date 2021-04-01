В Великом Устюге задержали мужчину с наркотиками

В Великом Устюге полицейские задержали 33-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении и распространении наркотиков. При себе у него было несколько свёртков с порошком. Экспертиза показала, что вещество является синтетическим наркотиком общей массой 8,8 грамма.

«Задержанный дал признательные показания, пояснив, что наркотическое средство приобрел в сети Интернет для личного пользования, а по мере того, как у него возникали финансовые трудности, продавал также через Интернет, делая закладки», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы и крупный штраф. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.