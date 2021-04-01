В Вологде родители первоклассников возмущены тем, что изменился список домов, прикрепленных к школе №16

01.04.2021 [Общество]

Жители домов 62-72 и 74-80 по улице Ленинградской в Вологде высказали своё возмущение в одном из городских пабликов. Они планировали вести детей в первый класс школы №16, но в этом году их дома приписали к школе №24.

– У меня вопрос к администрации г.Вологда: «Чем они руководствовались, когда снова меняли список домов относящихся к школам?» Наши дома 62-72 ,74-80 по улице Ленинградской всегда относились к двум школам 16 и 24 и за неделю до подачи заявления нам школа объявляет, что дома 62-72 к 16 школе теперь не относится. На сегодняшний день на портале Вологды постановление от 27 .01.2021 и там мы есть в списке данной школы, а оказывается, что администрация решила снова внести изменения и на портале информация не выставлена, а выслана по школам. Чем дети из домов 62-72 провенились, некоторые уже ходят на подготовку к школе в 16-ю школу и думают, что пойдут туда учиться. Может администрация считает, что наши дома по Ленинградской ближе чем 74-80 к школе 24, тогда откройте карту города. Просим вернуть наши дома к школе 16, – пишет анонимный пользователь в группе Детская Вологда. (орфография и пунктуация сохранены – ред.)

Правда ли в этом году меняли привязку домов к школам? И в каких целях это делалось? Такие вопросы NewsVo адресовал пресс-службе администрации города Вологды. Там ответили, что территориальное закрепление территорий города Вологды за конкретной школой утверждается каждый год постановлением городской администрации.

– При этом учитывается введение в эксплуатацию жилых домов, а также количество будущих первоклассников в том или ином районе города. Поэтому в некоторых случаях меняется школа, за которой закрепляется тот или иной дом. В этом году соответствующее постановление принято 21 февраля, оно, а также другие необходимые документы размещены на сайте Управления образования города Вологды. Дома №62-72 по ул. Ленинградской закреплены за школой №24, хотя ранее относились к школе №16. Такое решение было принято в связи с большим количеством детей, относящихся в школе №16. С такой нагрузкой это учебное заведение не смогло бы справиться. 

При этом, как пояснили в пресс-службе, если в школе №16 обучаются братья или сестры будущего первоклассника, то ребенок имеет право на приоритетное зачисление вне зависимости от территориального закрепления.  Кроме того, семья, проживающая на незакрепленной за школой территории, может подать документы после 6 июля на свободные места.
 

Тэги: школы, первоклассники

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