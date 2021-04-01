Полицейская собака обнаружила тайник дачных воров в деревне под Вологдой

01.04.2021 [Происшествия]

В марте из дачных домов и хозпостроек в деревнях Петровское и Марюхино в Вологодском районе было совершено одиннадцать краж. Среди похищенного были электрические провода, бензоинструмент, самовар, электроинструменты, телевизионные приставки, а также прочий строительный инструмент. Были возбуждены уголовные дела. 

— Две недели назад на очередной вызов в деревню Марюхино была направлена следственно-оперативная группа, а также инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Вологодской области Алексей Грибанов со служебной собакой по кличке Мара. Работая по запаховому следу, служебная собака привела полицейских к одному из домов, расположенных в конце улицы. Со стороны дороги возле забора в тайнике, засыпанного снегом, стражи правопорядка обнаружили часть похищенного, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Вскоре были задержаны трое подозреваемых — жители Вологды 13, 15 и 18 лет. Двое из них признались в кражах. Ущерб устанавливается. Изъятое имущество в ближайшее время будет возвращено законным владельцам.

Тэги: кражи, полицейская собака

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