Житель Великоустюгского района украл у собутыльника 40 кг алюминиевого провода

Полицейские раскрыли кражу 40 кг алюминиевого провода из хозпостройки жителя сельского поселения Усть-Алексеево Великоустюгского района. Сумма ущерба составила около 4000 рублей.

Потерпевший сказал, что провод мог украсть его знакомый, с которым они накануне выпивали. 42-летнего ранее судимого мужчину задержали, и он сознался в содеянном.

«По его словам, он воспользовался тем, что друг после застолья уснул. Проникнув в хозпостройку, вынес алюминиевый провод и продал его знакомым за две бутылки спиртного», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.