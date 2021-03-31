Руководитель вологодской фирмы, предоставляющей услуги связи для бизнеса, подозревается в невыплате зарплаты

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя — руководителя фирмы, предоставляющей услуги связи для бизнеса — подозреваемого в невыплате зарплаты.

Заявление о невыплате подала 37-летняя работница организации, которая устроилась туда в октябре 2020 года.

«После празднования Нового года она вышла на работу, но не смогла связаться с работодателем, а офис опечатал арендатор из-за неоплаченной арендной платы. Так она лишилась заработка», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

По данным следствия, задолженность по зарплате с декабря 2020 года по настоящее время составляет больше 54 тысяч рублей. Расследование продолжается.