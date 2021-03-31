Ограждение балкона на пятом этаже жилого дома рухнуло вниз в Соколе

С балкона на пятом этаже жилого дома в центре Сокола свалилось вниз ограждение. Сообщение об инциденте появилось в группе «Сокольские сплетни» 30 марта.

— Еду в автобусе около 12:20 в центре и вижу как с дома, где магазин «Москва» и « Берёзка», летит балкон с 4 или 5-го этажа. А внизу 2 женщины идут. Их чуть балконом не пришибло благо отскочить успели. Ало, люди, вы отремонтировали соседние дома, а этот кто будет? Будем ждать пока убьёт кого-нибудь? — пишет автор поста.

В администрации города пояснили, что упал не балкон, а ограждение. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас балкон опечатан, собственнику запрещено выходить на него.

— Также управляющей компанией готовятся письма в адрес собственников жилых помещений дома с предупреждением об опасности выхода на балконы. Дом включён в программу капремонта. Работы по ремонту фасада, включая балконы, запланированы на текущий год, — говорится в комментарии чиновников под записью в группе.

Руководство муниципалитета уже готовит письмо в Фонд капремонта с просьбой ускорить проведения работ, а управляющая компания огородит «места возможного падения конструкций».