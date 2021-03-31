Прокуратура через суд обязала администрацию Вожеги установить систему автоматического оповещения о ЧС

Суд обязал администрацию Вожегодского городского поселения создать централизованную систему автоматического оповещения населения о ЧС. Соответствующий иск подала районная прокуратура.

«В рамках создания муниципальной системы оповещения в районе функционирует только единая дежурно-диспетчерская служба, централизованное (автоматизированное) оповещение отсутствует. Система оповещения населения с использованием электросирен (речевых оповещателей) отсутствует или неисправна», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Система должна быть создана в срок до 31 декабря 2022 года. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.