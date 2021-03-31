В Соколе полицейские разыскали женщину, которая забрала 80 тысяч рублей из найденного на улице кошелька. Она отдала его работникам магазина на улице Советской, а те позвонили владелице 67-летней сокольчанке. Забрав кошелёк, пенсионерка увидела, что деньги пропали.

«В ходе оперативных мероприятий участковые уполномоченные лейтенант полиции Максим Иванов и лейтенант полиции Анна Левикова опросили возможных очевидцев. Изучив записи с камер видеонаблюдения в торговой точке, Максим Валерьевич узнал незнакомку, вернувшую кошелек, по горбинке носа. Полицейские вышли в адрес и побеседовали с женщиной», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Она сказала, что вынула деньги, так как боялась, что их заберут себе работники магазина, и хотела найти владельца самостоятельно. Всю сумму вернули потерпевшей.