Жительница Великоустюгского района незаконно получала пособие по безработице

В Великоустюгском районе полицейские возбудили уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы, подозреваемой в мошеннических действиях при получении пособия.

«В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что женщина в мае 2020 года встала на учет по безработице и в течение шести месяцев получала денежные выплаты. В октябре того же года она нашла официальное место работы, но в компетентные органы об этом не сообщила», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области